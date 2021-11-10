Enner Valencia'dan 10 Kasım paylaşımı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, 10 Kasım paylaşımında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde saygıyla anılıyor.

Spor camiası da Atatürk'ü anma paylaşımlarında bulunuyor. Spor kulüplerinin yanı sıra, futbolcular da anma paylaşımlarına katıldı.

VALENCIA DA ATATÜRK'Ü ANDI

Onlardan biri ise Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia...

Valencia, Instagram hesabından Atatürk ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.