Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye destek paylaşımı Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra geçtiğimiz yaz Brezilya ekibi Internacional'e imza atan Enner Valencia, sarı-lacivertli takımın Süper Kupa'da yaptığı protestoyu destekleyen bir paylaşıma imza attı.

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Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 4. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin Süper Kupa protestosuna destek paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe'ye destek oldu

Ekvadorlu golcü, sosyal medya hesabından Fenerbahçe U19 takımını paylaşarak alkış emojisiyle destek verdi.

Valencia'nın bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.

Süper Lig'de gol kralı oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 29 kez ağları havalandıran Ekvadorlu isim gol krallığı unvanını almıştı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde ayrılan ve Brezilya ekibin Internacional'e imza atan 34 yaşındaki isim, kırmızı-beyazlı takımla çıktığı 41 resmi maçta 19 gol ve 5 asistle mücadele etti.