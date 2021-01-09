Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, dün muayene edildi. 31 yaşındaki futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı görüldü.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek önemli bir virajı kayıpsız atlatmıştı.

Bu karşılaşmada sakatlanan Enner Valencia'dan iyi haber geldi.

ÖNEMLİ BİR SORUNU YOK

75. dakikada oyundan çıkan Ekvatorlu oyuncunun dün muayene edildiği ve yapılan kontrollerin ardında 31 yaşındaki futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı görüldü.

Enner Valencia, pazartesi günkü oynanacak Erzurum mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.