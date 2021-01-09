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Enner Valencia'dan iyi haber geldi
Alanyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia, dün muayene edildi. 31 yaşındaki futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı görüldü.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 16:01
Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek önemli bir virajı kayıpsız atlatmıştı.
Bu karşılaşmada sakatlanan Enner Valencia'dan iyi haber geldi.
ÖNEMLİ BİR SORUNU YOK
75. dakikada oyundan çıkan Ekvatorlu oyuncunun dün muayene edildiği ve yapılan kontrollerin ardında 31 yaşındaki futbolcunun önemli bir sorununun olmadığı görüldü.
Enner Valencia, pazartesi günkü oynanacak Erzurum mücadelesinde takımdaki yerini alabilecek.