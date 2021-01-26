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Enner Valencia'nın forması tehlikede

Enner Valencia'nın forması tehlikede

Takımın en çok çabalayan isimlerinden biri olan Enner Valencia, son 2 maçtaki formu yüzünden ilk 11'deki yerini kaybedebilir. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında 7 kez ikili mücadele kaybetti.