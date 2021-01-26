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    Enner Valencia'nın forması tehlikede

    Takımın en çok çabalayan isimlerinden biri olan Enner Valencia, son 2 maçtaki formu yüzünden ilk 11'deki yerini kaybedebilir. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında 7 kez ikili mücadele kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 12:30
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    Enner Valencia'nın forması tehlikede

    Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Enner Valencia, çok çabalamasına rağmen hücumda beklenen etkinliği gösteremedi.

    OSAYI SAMUEL GELDİ

    Thiam ve Samatta'nın aksine çok top kaybeden Valencia, geriye dönüşlerde de sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, deneyimli oyuncuyu 67. dakikada kenara aldı. 7 kez ikili mücadele kaybeden Valencia'nın önümüzdeki maçlarda işi zor. Çünkü sarı-lacivertlilerin yeni kanat transferi Osayi-Samuel geldi.

    Valencia'ya ise bu süreçte fiziksel açıdan eksiğini kapatması için özel program uygulanması bekleniyor.

    Enner Valencia nın forması tehlikede #1

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