Enner Valencia'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı mücadelede Enner Valencia'nın kırmızı kart görmesi sonucu maça bir kişi eksik devam etti.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 22. dakikada 10 kişi kaldı.

Top bu dakikada orta sahadayken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler oyunu bir anda durdurdu ve Enner Valencia'ya kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun tekrarında Valencia'nın Adil Demirbağ'a müdahalesi görüldü.

Sarı-lacivertliler uzun süre Adil Demirbağ'ın da kırmızı kart görmesi için itiraz etse de hakem VAR kontrolü sonrası sarı kartına başvurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Valencia ilk kez kırmızı kart gördü

Ekvadorlu futbolcu, Türkiye kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası bütün oyuncuları yanına çağırdı ve taktik verdi.



