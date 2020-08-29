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    Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı

    Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kız kardeşi geçtiğimiz günlerde kaçırılmıştı. Ekvator polisi, düzenlediği operasyonla Erci Valencia'yı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 08:37
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 08:37
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    Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı

    Fenerbahçe'nin dün akşam kadrosuna kattığını Ekvatorlu forvet Enner Valencia'nın mutlu günü...

    Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan 30 yaşındaki futbolcunun kız kardeşi Erci Valencia, Ekvator polisi tarafından kurtarıldı.

    Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Enner Valencia'nın kız kardeşinin kurtarılma anı - İZLE

    Enner Valencia nın kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı #1

    "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

    Gelen haber üzerine büyük sevinç yaşayan Enner Valencia, "Küçük kız kardeşimi bana geri verdiğin için çok teşekkürler Tanrım. Bize bu zor zamanlarda kayıtsız şartsız sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    Enner Valencia nın kız kardeşi Erci Valencia kurtarıldı #2

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