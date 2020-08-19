Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia henüz bilinmeyen nedenden dolayı silahlı bir grup tarafından rehin alındı.

Transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ilginç bir olay yaşandı.

Prensip anlaşmasına varılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.

EŞİNİN YANINDA KAÇIRILDI

Tele Amazonas'ta yer alan habere göre; 17 Ağustos Pazartesi günü Esmeraldas eyaletindeki San Lorenzo kantonunda; eşiyle birlikte bulunduğu otele gelen kimliği belirsiz kişiler Erci Valencia'yı kaçırdı.

Mağdur kadının nerede olduğunu bulmak için San Lorenzo'yu Ibarra'ya bağlayan yol üzerinde bulunan kırsal kesimde polis ve asker operasyon düzenledi. Henüz fidye için bağlantı kurmayan grup her yerde aranıyor.

Erci Valencia'nın eşinin polise verdiği ifadede,“8 kişi, silahlarla eve girdi. Bağırdılar, çağırdılar. Ben dışarıdaydım, kendimi nehre doğru attım. Eşimi bir kamyonete bindirip götürdüler, çok korkutucuydu." dedi.

Polis, her yerde zanlıları aradığını ifade ederken, transfer görüşmeleri de şimdilik askıya alındı.