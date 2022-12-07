Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması

Sarı-lacivertli ekipte Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili, "Birçok ülkeden ilgi var ama Enner'in önceliği Fenerbahçe" dedi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'nin Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından adının birçok kulüple anılmasının ardından oyuncunun menajeri Gonzalo Vargas, Ekvador basınına açıklamalarda bulundu.

Vargas, Valencia'ya birçok ülkeden ilgi olduğunu söyleyerek, "Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe." dedi.

"Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor"

Vargas açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Enner, Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz ancak günü geldiğinde o da elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir.

"Evinde gibi hissediyor"

Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var ve yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşları ile de çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor."





"Diğer takımlardan gelen tekliflere kulak vermeliyiz"

Valencia'nın menajeri Vargas son olarak, "Her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek." diyerek sözlerini noktaladı.