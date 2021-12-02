Enner Valencia'nın sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Enner Valencia'nın 2 hafta sonra oynanacak olan Beşiktaş maçına kadar hazır olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ekvadorlu golcü Enner Valencia, formda olduğu bir dönemde Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak olan Valencia, hâlâ arkadaşlarına katılamadı.





BEŞİKTAŞ'A YETİŞMEK İSTİYOR

Tecrübeli oyuncu bireysel çalışmalar yaparak sahalara döneceği günü iple çekiyor. Teknik ekibin ve yıldız futbolcunun hedefi, iki hafta sonraki Beşiktaş derbisi.

Golcü oyuncu, bu karşılaşmadan önceki Gaziantep mücadelesinde süre alıp, derbiye kadar hazır hale gelmek istiyor. Sağlık ekibi de bu hedefe ulaşılması için Valencia'nın durumunu yakından takip ediyor.



