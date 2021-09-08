Enner Valencia'ya yol engeli

Ekvador Milli Takımı'nda bulunan yıldız futbolcunun, Sivas maçına yetişme ihtimali zor görünüyor.

Fenerbahçe'nin en formda gol silahı olan Enner Valencia'nın milli takımdan geç dönecek olması, teknik ekibi arayış içine soktu.

Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia, bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.





17.5 SAATLİK UÇUŞ YAPACAK

Başarılı futbolcu, ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00'de başlayacak Sivas maçında oynaması oldukça zor gözüküyor.

Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle Vitor Pereira'nın, bu maçta Osayi-Samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor.



