Euro
9.9102
0.18%
Dolar
8.3685
0.23%
Altın
483.79
0.44%
Borsa
1.453
-0.09%
Bitcoin
389.786
-10.33%
EXEN Coin
23.40
-7.03%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Enner Valencia'ya yol engeli

    Enner Valencia'ya yol engeli

    Ekvador Milli Takımı'nda bulunan yıldız futbolcunun, Sivas maçına yetişme ihtimali zor görünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin en formda gol silahı olan Enner Valencia'nın milli takımdan geç dönecek olması, teknik ekibi arayış içine soktu.

    Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia, bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.

    Enner Valencia ya yol engeli #1

    17.5 SAATLİK UÇUŞ YAPACAK

    Başarılı futbolcu, ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00'de başlayacak Sivas maçında oynaması oldukça zor gözüküyor.

    Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle Vitor Pereira'nın, bu maçta Osayi-Samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can'a forma şansı vermesi bekleniyor.

    Enner Valencia ya yol engeli #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir