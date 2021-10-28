Enock Barwuah'ın ilginç Menemenspor anısı

Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'a transfer sürecinde yaşadıklarını, "Google'a menemen yazdım. Karşıma bir yemek görüntüsü çıktı" ifadeleriyle anlattı.

Dünya futbolunun en sansasyonel isimlerinden birisi olan Mario Balotelli'nin; kardeşi Enock Barwuah, Menemenspor'a transfer olmadan önce Türkiye ve Menemenspor hakkında bilgi sahibi olmak için internetten araştırma yaptığını söyledi.

Türkiye'de, Adana Demirspor formasını giyen Mario Balotelli'nin kardeşi olan Enock Barwuah, transfer öncesinde yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.

“MENEMEN YAZDIM KARŞIMA YEMEK ÇIKTI”

Barwuah, Radyospor' a yaptığı açıklamada, "Menemenspor'a gelmeden önce internet üzerinden bir araştırma yapmak istedim ve Google'a menemen yazdım. Karşıma bir yemek görüntüsü çıktı. Bu görüntüyü gördüğümde bana şaka yapıldığını düşündüm." diye konuştu.