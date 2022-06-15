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- Ensar Brahic, Fenerbahçe kamp kadrosunda
Ensar Brahic, Fenerbahçe kamp kadrosunda
Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik transferlerinden biri olan Ensar Brahic, henüz açıklanmamasına rağmen sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer aldı.
- 15.06.2022 - 14:27
- Güncelleme : 15.06.2022 - 15:05
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir ismi kadrosuna kattı.
14 Mayıs tarihinde Ensonhaber Spor Servisi olarak okurlarımıza duyurduğumuz Ensar Brahic'i kamp kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler genç santrforu sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.
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Fotoğraf çekiminde Ensar Brahic detayı
Yeni sezon öncesi fotoğraf çekiminde görülen Ensar Brahic'in henüz açıklanmasa da takımla idmana çıkması dikkatlerden kaçmadı.
19 yaşındaki Sırp golcü Partizan takımının altyapısında forma giyiyordu.
Bilindiği üzere Kerem Aktürkoğlu da benzer bir şekilde açıklanmadan Galatasaray'la idmanlara başlamıştı.