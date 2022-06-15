Haberler

Futbol Haberleri

Ensar Brahic, Fenerbahçe kamp kadrosunda

Ensar Brahic, Fenerbahçe kamp kadrosunda

Fenerbahçe'nin geleceğe yönelik transferlerinden biri olan Ensar Brahic, henüz açıklanmamasına rağmen sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yer aldı.