Enzo Crivelli, Antalyaspor'a kiralandı

Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

Başakşehir'de geçtiğimiz sezon düşüşe geçen ve bu sezon da beklentilerin altında bir başlangıç yapan Enzo Crivelli, Antalyaspor'a 1 sezonluğuna kiralandı.

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Akdeniz ekibi, yaptığı görüşmelerin ardından Başakşehir ve oyuncuyla tüm konularda anlaşma sağladı ve transferi duyurdu.

Başakşehir'de 88 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.



