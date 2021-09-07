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Enzo Crivelli, Antalyaspor'a kiralandı
Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 11:13
Başakşehir'de geçtiğimiz sezon düşüşe geçen ve bu sezon da beklentilerin altında bir başlangıç yapan Enzo Crivelli, Antalyaspor'a 1 sezonluğuna kiralandı.
RESMEN DUYURULDU
Akdeniz ekibi, yaptığı görüşmelerin ardından Başakşehir ve oyuncuyla tüm konularda anlaşma sağladı ve transferi duyurdu.
Başakşehir'de 88 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.