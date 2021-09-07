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    Enzo Crivelli, Antalyaspor'a kiralandı

    Antalyaspor, Başakşehir'den Enzo Crivelli'yi 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 11:13
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    Enzo Crivelli, Antalyaspor'a kiralandı

    Başakşehir'de geçtiğimiz sezon düşüşe geçen ve bu sezon da beklentilerin altında bir başlangıç yapan Enzo Crivelli, Antalyaspor'a 1 sezonluğuna kiralandı.

    RESMEN DUYURULDU

    Akdeniz ekibi, yaptığı görüşmelerin ardından Başakşehir ve oyuncuyla tüm konularda anlaşma sağladı ve transferi duyurdu.

    Başakşehir'de 88 maça çıkan Fransız futbolcu, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

    Enzo Crivelli, Antalyaspor a kiralandı #1

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