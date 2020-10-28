Enzo Crivelli: Babamın ölüm anını unutamıyorum

Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, babasının başarılı bir futbolcu olabilmesi için çok uğraştığını ve onu kaybettiği günü unutamadığını söyledi.

Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli, Paris Saint Germain maçı öncesi France Football'a konuştu.

"BABAM BAŞARILI OLMAM İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

"Hafta sonları maçım olmadığında babam, beni antrenman yapmaya zorlardı. 'Kalk hadi, koşacaksın' diyerek antrenman yapmamı isterdi. Evimizin altında ufak bir basketbol sahası vardı. Koştuktan sonra babam potaya zıplamamı isterdi. Başarılı olmam için çok uğraştı. Babam hayallerini benim üzerimde mi gerçekleştirdi bilmiyorum. Beni oynarken görmek çok hoşuna giderdi, bana hep tavsiyeler verirdi. Ama bende kendini görüp görmediğini bilmiyorum. Küçük yaştan beri her zaman öncü olmaya çalıştım. Okulda, maç yaparken hep en iyileri seçtim (gülerek). Ne yapmak istediğimi her zaman biliyordum. Talimatları hep ben verirdi. Babam 9 numara olmamı istedi. Küçüklüğümden beri bunu değiştirmedim ve benim de ileride oynamak hoşuma gitti."





"BİRİ ÇIĞLIK ATTI, YANINA GİTTİĞİMDE BABAM ÖLMÜŞTÜ"

"17 yaşındayken, babam bir aile partisi sırasında öldü. Birisi babamın düşmesi sonrası çığlık attı, yanına gittiğimizde ölmüştü. O akşamı asla unutmayacağım. Onunla tüm yaşadıklarımı unutmayacağım. Bazen o günü düşünüyorum ama zamanı geri alamıyoruz. Şok yaşadım ama hayallerimden vazgeçmedim. Başımızı kaldırıp devam etmeliydik. Vazgeçemek kolaydı ama ailemin umudu bendim. Bordeaux'ta antrenman yapıyordum ve güçlü olmalıydım."

"HALA TRİBÜNLERE BAKARIM"

"Çocukken, babam bazı maçlara gelemezdi. Bana derdi ki; "Tribündeymişim gibi düşün." Bu yüzden hala bazı maçlarda tribüne bakarım. Ama her maç öncesi ve sonrası babamı düşünüyorum."







