Dolar
8.4365
1.0891%
Euro
9.8321
1.6658%
Altın
1890.88
0.629%
Borsa
1141.03
2.5764%
G. Altın
512.171
1.5633%
Bitcoin
112829.49
-0.9408%
EXEN Coin
11.33
1.61%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Enzo Crivelli sakatlandı

    Enzo Crivelli sakatlandı

    Başakşehir'in Konyaspor ile oynadığı maçta takımın tecrübeli santrforu Enzo Crivelli sakatlanarak oyundan çıktı. Deneyimli ismin Manchester United maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 7. haftada Konyaspor ile Başakşehir karşılaşırken konuk takımda Manchester United maçı öncesi kritik bir sakatlık yaşandı.

    SAKATLARIN SAYISI 4 OLDU

    Mücadelenin 12. dakikasında sakatlık geçiren Enzo Crivelli oyun alanını sedyeyle terk etti. Sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı.

    Başakşehir'de Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Chadli'nin de sakatlıkları bulunuyor.

    Başakşehir, Devler Ligi'nde 3. hafta maçında çarşamba günü Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Crivelli'nin bu maçta oynayıp oynamayacağı ise yapılan tetkiklerden sonra belli olacak.

    Enzo Crivelli sakatlandı #1

    Enzo Crivelli sakatlandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir