Enzo Crivelli sakatlandı

Başakşehir'in Konyaspor ile oynadığı maçta takımın tecrübeli santrforu Enzo Crivelli sakatlanarak oyundan çıktı. Deneyimli ismin Manchester United maçına yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Süper Lig'de 7. haftada Konyaspor ile Başakşehir karşılaşırken konuk takımda Manchester United maçı öncesi kritik bir sakatlık yaşandı.

SAKATLARIN SAYISI 4 OLDU

Mücadelenin 12. dakikasında sakatlık geçiren Enzo Crivelli oyun alanını sedyeyle terk etti. Sakatlanan Enzo Crivelli yerini Giuliano'ya bıraktı.

Başakşehir'de Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Chadli'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Başakşehir, Devler Ligi'nde 3. hafta maçında çarşamba günü Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Crivelli'nin bu maçta oynayıp oynamayacağı ise yapılan tetkiklerden sonra belli olacak.







