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    Enzo Roco: Beşiktaş gibi bir takımda oynamak müthişti

    Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fatih Karagümrük ile anlaşan Enzo Roco, siyah-beyazlılardaki günlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 14:33
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    Enzo Roco: Beşiktaş gibi bir takımda oynamak müthişti

    Beşiktaş'tan sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Enzo Roco, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'taki günlerini çok güzel hatırladığını söyleyen Enzo Roco, siyah-beyazlılarda elinden geleni yaptığını belirtti.

    Enzo Roco: Beşiktaş gibi bir takımda oynamak müthişti #1

    "BEŞİKTAŞ'I GÜZEL ANILARLA HATIRLIYORUM"

    Enzo Roco, "Beşiktaş günlerimi, özellikle taraftarı çok güzel anılarla hatırlıyorum. Eleştiri tabii ki futbolun parçası. her maçta elimden geleni yaptım. Beşiktaş gibi bir takımda oynamak müthiş bir şeydi. Karagümrük'te de 8 maçta oynadım, bir oyuncunun üst üste şans bulması için takım için değerini gösterir." ifadelerini kullandı.

    Enzo Roco, bu sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 8 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Enzo Roco: Beşiktaş gibi bir takımda oynamak müthişti #2

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