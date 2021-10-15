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    Epureanu: Emre Hoca ve ekibi özgüven aşıladı

    Başakşehir'in tecrübeli ismi Epureanu, Beşiktaş galibiyeti sonrasında Emre Belözoğlu'nu övdü. Moldovalı oyuncu, "Muazzam özgüven aşıladı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 22:28
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    Epureanu: Emre Hoca ve ekibi özgüven aşıladı

    Başakşehir'de Epureanu, Beşiktaş'ı 3-2 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

    Maçı değerlendiren Moldovalı oyuncu, "Çok önemli bir galibiyetti. Bu seneye iyi başlayamadık. Bu galibiyetle umarım ki eski seviyemize ulaşma şansı elde ederiz. Önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Oyuncu oyuncu çok çalışmamız gerekiyor. Umarım aynı motivasyonla çok daha iyi maçlar çıkarır ve eski seviyemize geliriz. Bu büyük streste bizim yanımızda olduğunu hissettiren herkese büyük özveri gösterdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

    "MOTİVASYON FARKI"

    Emre Belözoğlu ile yeni bir döneme başladıkları hatırlatılan Epureanu, "Bir gerçek var. Emre Hoca Başakşehir ailesinin önemli bir ferdi. Takımı oluşturan bütün birleşenleri iyi tanıyan, oyuncuları iyi bilen bir isim. Tüm teknik ekibi de bizlere muazzam öz güven aşıladı. Motivasyonu üst düzey tutmamız için gerekenleri sağladılar. Emre hocayla maç kalitesini arttırmamızdaki motivasyon farkı oldu" diye konuştu.

    Epureanu: Emre Hoca ve ekibi özgüven aşıladı #1

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