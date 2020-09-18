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    Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı

    Eran Zahavi, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 16:30
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    Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı

    Transfer döneminde sıcak saatler devam ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile adı anılan İsrailli golcü Eran Zahavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

    Tecrübeli golcünün PSV Eindhoven' transfer olması bekleniyor. PSV Eindhoven, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

    Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı #1

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