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- Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı
Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı
Eran Zahavi, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF ile sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 18.09.2020 - 16:30
Transfer döneminde sıcak saatler devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe ile adı anılan İsrailli golcü Eran Zahavi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin ekibi Guangzhou R&F ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Tecrübeli golcünün PSV Eindhoven' transfer olması bekleniyor. PSV Eindhoven, Süper Lig ekibi Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.