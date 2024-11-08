Galatasaray'ın Faslı yıldız futbolcusu Hakim Ziyech için sıcak bir gelişme yaşandı.
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in formasını giyen Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti.
"APTAL TERÖR DESTEKÇİSİ"
Ziyech'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan İsrailli oyuncu, gönderisine UEFA'yı etiketledi ve şu ifadeleri kullandı:
Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!
NELER OLDU?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ajax - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı.
Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı.
Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.
Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.
HAKIM ZIYECH'İN PAYLAŞIMI
Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşanan bu olayın ardından, şu paylaşımı yapmıştı:
Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar.
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