Haberler



Futbol



Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti

Eran Zahavi, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti Maccabi Tel Aviv'de oynayan İsrailli futbolcu Eran Zahavi, Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech'i yaptığı paylaşım gerekçesiyle UEFA'ya şikayet etti.