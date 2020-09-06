- Haberler
- Futbol Haberleri
- Eran Zahavi istedi, 500 binden fazla beğeni geldi
Eran Zahavi istedi, 500 binden fazla beğeni geldi
- Haber Merkezi
- 06.09.2020 - 11:41
- Güncelleme : 06.09.2020 - 11:41
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in yerine gelmesi beklenen Eran Zahavi konusu gündemden düşmüyor.
İsrailli golcü, dün taraftarları heyecanlandıran bir paylaşıma imza atmıştı.
"500 BİN BEĞENİ GELİRSE GELİRİM" DEMİŞTİ
Eran Zahavi, Instagram hesabından kendisine ''Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)'' yazan dünyaca ünlü spor sitesi 433'e ''Eğer senin yorumun 500 bin beğeni alırsa... Hadi deneyelim!'' cevabını vermişti.
600 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ GELDİ
Zahavi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken paylaşıma 24 saatten az bir süre içinde 614 bin beğeni ve 55 binin üzerinde yorum geldi.
13.5 MİLYON GÖSTERİM ALDI
Eran Zahavi ise hikayesinden yaptığı paylaşımlarda şaşkınlığını gizleyemedi. İsrailli forvet paylaştığı istatistikler sarı-lacivertli taraftarlara bir nevi teşekkür etti.
Paylaşımın 13.5 milyondan fazla görüntülenme alması da dikkat çekti.