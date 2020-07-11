Eray Özbek: Beşiktaş beni istediğine göre doğru yoldayım

Kayserispor'da forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek, en büyük hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce Hes Kablo Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncu Eray, babasının yönlendirmesiyle Kayserispor seçmelerine katılarak futbola başladığını belirtti.

O gün hayatının en heyecanlı günlerinden biri olduğunu vurgulayan Eray, "Seçmelere yaklaşık 500 kişi katılmıştı. Hocalar beni beğendi. Takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Futbol ve Kayserispor maceram böyle başladı." dedi.

''BEŞİKTAŞ İSTEDİĞİNE GÖRE DOĞRU YOLDAYIM''

Eray, Beşiktaş'la ilgili transfer iddialarına da değinerek, şöyle devam etti:

"Eğer Kayserispor'dan gideceksem öncelikle forma şansı bulabileceğim, kendimi gösterebileceğim bir takıma transfer olmak istiyorum. Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini ve bunu kulübüme bildirdiğini duyduğumda çok mutlu oldum. Demek ki iyi bir yoldayım. Bu teklif bana daha çok çalışmam gerektiğini tekrar hatırlattı. Henüz yolun başındayken böyle bir teklif gelmesi beni çok mutlu etti. Daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım."