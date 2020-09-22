Ercan Taner, Fatih Altaylı'nın telefonunu Twitter'da paylaştı

Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ercan Taner ve Ersin Düzen hakkında yaptığı açıklamalardan sonra iki isimden de eleştiriler geldi.

Fatih Altaylı Bloomberg'te çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları esnasında konuşan Altaylı'ya Ercan Taner ve Ersin Düzen'den cevap gecikmedi.

ERSİN DÜZEN'E YÜKLENDİ

Altaylı canlı yayında Ersin Düzen ile alakalı, "Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor.

Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi.

Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım." açıklamalarında bulundu.

ERSİN DÜZEN CEVAP VERDİ

Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi.

Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya seslendi VİDEO

"SÜREKLİ İNSANLAR BİRBİRİNE İFTİRA ATIYOR"

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı

Ersin Düzen ayrıca, söylenildiği gibi 500 bin TL değil bu rakamın onda biri kadar para aldığını ifade etti.ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.

"ERCAN TANER KAFAN MI İYİ"

Ercan Taner ile ilgili de açıklamalarda bulunan Altaylı, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?

Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." ifadelerinde bulundu.

"ŞEREFSİZLİK YAPMA FATİH ALTAYLI"

Fatih Altaylı'nın sözleri üzerine Ercan Taner Twitter hesabından, "Ya Fatih Altaylı sen ne işsin?

Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı." Açıklamalarında bulundu.

ERCAN TANER ALTAYLI'NIN TELEFON NUMARASINI PAYLAŞTI

Altaylı'nın açıklamaları sonrasında Taner, paylaşımında, "Fatih ile konuştum herhalde yanlış anlaşılma var galiba." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Taner, Fatih Altaylı'nın telefon numarasını paylaştı. Altaylı'nın telefon numarasını paylaşan Taner, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu Sevgilerimle..." paylaşımında bulundu.