Erce Kardeşler, 340 gün sonra formasına kavuşacak

Trabzonspor’da cezalı Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleyi devralması beklenen Erce Kardeşler, Gaziantep FK maçı ile 340 günlük forma hasretine son vermeye hazırlanıyor.

Trabzonspor’da Beşiktaş maçının bitiş düdüğünden sonra gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır, milli aradan sonra oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Uğurcan’ın yokluğunda kaleyi devralması beklenen takımın ikinci kalecisi Erce Kardeşler, teknik ekibin görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez forma şansı bulacak.

340 GÜN SONRA FORMAYI GİYECEK

Bordo-mavili takımda son olarak 16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada forma giyen Erce Kardeşler, daha sonra hiçbir resmi müsabakada şans bulamadı. 27 yaşındaki eldiven, milli ara sonrası 22 Kasım’da Trabzonspor’un sahasında konuk edeceği Gaziantep FK karşılaşmasında görev alması durumunda, 340 günlük forma hasretine son verecek.

Erce, geçen sezon 1’i lig 1’i kupa olmak üzere 2 maçta görev yapmıştı.