Erce Kardeşler: Beşiktaş maçı sıradan bir maçtı

Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda forma giymesi beklenen Erce Kardeşler, "Takım arkadaşlarımızla aramızda sanki kan bağı var. O kadar samimi bir ortam var" dedi.

Erce Kardeşler, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın kalecisi, Uğurcan'ın kırmızı kart görmesinin kötü bir şey olduğunu belirterek, "En son geçen sezon Gaziantep maçında oynamıştım. Bu gidişle hep Gaziantep maçlarında oynayacağım galiba. Tabii ki uzun bir süredir oynamıyorum, bu bir dezavantaj gibi gözükebilir ama çok özledim maç oynamayı." diye konuştu.





"TÜRKİYE HASSAS BİR KONU"

Erce, milli takımda kulüp bazında bir şey hissetmediğini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımda 80 milyon temsil ediliyor, sadece 11 kişi oynuyor kalan yedek arkadaşlarımız da var. Ancak kendi arkadaşlarımızın oynaması ve onlar oynarken de takımın kazanması ayrıca gurur verici bir şey. Uğurcan olsun, Abdülkadir Ömür uzun bir aradan sonra ilk defa oynadı. Berat yeni gitti ve oynamaya başladı. Tabii ki onlar oynadığında biz çok daha mutlu oluyoruz. Çünkü arkadaşlarımız sevdiğimiz insanlar, onlarla gurur duyuyoruz. Orada bizi ve Trabzonspor'u temsil ediyorlar. Ama orada önemli olan milli takımın başarısı. Kim oynarsa burada önemli olan milli takımın başarısı. İsimlere veya kulüplere takılmıyorum. Benim için Türkiye hassas bir konu. Bence herkes o şekilde bakmalı."





"BEŞİKTAŞ MAÇI SIRADAN BİR MAÇTI"

Erce, Beşiktaş maçının ardından takım arkadaşlarının taraftarların sevinçlerini yansıtan görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Beşiktaş maçı bence bizim için normal bir maçtı. Ama son dakika golü olması bizi ekstra mutlu etti. Çünkü son dakika golleri her zaman ayrıdır. Hangi takıma karşı olursa olsun bu böyledir. Derbi maçı olması da bizi çok ayrı mutlu etti. Hem de rakibimizle aramızdaki farkı korumak açısından önemliydi. Hem ikili averaj açısından da önemliydi. Çünkü geçen sezona baktığımızda tabii ki gol averajıyla ligin şampiyonu belli oldu. Ligin sonucu tayin edildi. Bizim için de özel bir gündü, deplasmanda oynamak daha keyifli oldu. Çünkü karşınızda bir 11 var, tribünde ise 30-40 bin kişi size karşı kazanmak için her şeyi yapıyor. O yüzden bizim için sıradan bir maçtı ama son dakika golü olması tabii ki bizi çok mutlu etti. Aramızda ufak ufak fısıltılar oluyor. Hayallerimizi inceden inceden kendi içimizde yaşıyoruz."

