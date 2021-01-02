Erce Kardeşler: Bizim umudumuz var

Trabzonspor'un ikinci kalecisi Erce Kardeşler, yeni yıldan beklentilerini anlattı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın arkasında yedek bekleyen Erce Kardeşler, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.

"BİZİM UMUDUMUZ VAR"

26 yaşındaki kaleci "Kupadan elenmemiz kötü oldu. Çünkü lige de istediğimiz gibi başlayamamıştık. Ama önümüzde çok maç ve toparlanacak süre var. Biz de tüm takım olarak bunu başaracağız. Bizim umudumuz var. Biz nasıl puanlar kaybettiysek zirvedeki takımlar da kaybedebilir" dedi.



