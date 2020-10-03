Erce Kardeşler: Hakemler tercihlerini rakiplerden yana kullanıyor

Trabzonspor kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep maçı sonrası hakem Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, 90. dakikada penaltıdan yediği golle deplasmanda 2 puan bıraktı.

Bordo-mavililerin 26 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"TERCİHLERİNİ KARŞI TARAFTAN YANA KULLANIYORLAR"

Kardeşler, "Maçın genelinde iyi oynadık, ara ara kopmalar oldu, önemli olan iyi oynadığımız süreyi genele yaymak. İyi pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Hem penaltı, hem kırmızı kart, bu sene 2. kez kırmızı kart çıktı. Hem penaltı, hem gol gibi oluyor. Hakemler bu sene biraz karşı taraftan yana kullanıyor gibi tercihleri, öyle görmüşler diyeceğiz." dedi.

Erce, "Uğurcan çok iyi bir kaleci, onun arkasından oynamak hem zor, hem de kolay. Ondan çok şey öğrenebiliyorsunuz ama zor yanı da koyduğu çıta o kadar yüksek ki, kendinizi çok daha fazla zorlamalısınız. Kendimi geliştirmek istiyorum, kalecilik yaşı futbolculara göre çok daha yüksek." ifadelerini kullandı.