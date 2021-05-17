Erdal Torunoğulları: Aboubakar rapora göre sakat

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, şampiyonluğun ardından konuştu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, TRT Spor'a verdiği röportajda şampiyonluğun ardından duygularını paylaşırken Ghezzal, Rosier ve Aboubakar için konuştu.

"DOĞRU İŞLER YAPMAK LAZIM"

Yeni sezon planları sorulan yönetici, "Ayağı yorgana göre uzatmak zorundayız. Bir limit sorunu vardı, federasyondan onay almalıydık, lisans almadıktan sonra transfer yapmanın anlamı ne. Bu kontratlar Beşiktaş'a kalıyor, hayali şeylerle uğraşmamak gerekiyor. Doğru işler yapmak lazım. Daha belirlenmiş bir transfer planı yok, başkan ve hocamız buluşacak, onların sonucuna göre biz harekete geçeceğiz. Bizim çalışmalarımız var ama sayın başkanın kararı ve hocanın belirleyeceği oyunculara göre hareket edeceğiz." cevabını verdi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Kiralık kontratlarının sonuna gelen Rosier ve Ghezzal'ın geleceği için mesaj veren idareci, "Beşiktaş'ın amacı Rosier ve Ghezzal ile tekrar anlaşmak. Türkiye'ye ve Beşiktaş'a uyum sağladılar ve şampiyon takımın oyuncuları. Gelecek sene inşallah Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bu bir oyuncu için tarif edilmez bir duygu. Biz ikisinden de son derece memnunuz, ikisi çok fark getirdi. İnşallah anlaşırız, onlar masada konuşulur ama olmasa da dünyanın sonu değil ancak olması için bütçemiz doğrultusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.

"ABOUBAKAR RAPORA GÖRE SAKAT"

Aboubakar'ın son bölümde "bilerek oynamadığı" yönündeki iddialara yanıt veren Torunoğulları, "Aboubakar, doktorun raporuna göre sakat. Sakat denen bir oyuncu oynatılır mı? Böyle üst düzey bir profesyonelin yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.