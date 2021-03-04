Erdal Torunoğulları: Atiba'yı Bilic'in ısrarıyla aldık

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı kulübün efsanesi haline gelen Atiba Hutchinson'ın nasıl transfer edildiğini anlattı.

Beşiktaş'ta 8. sezonunu geçiren ve ilk günden itibaren hem saha performansı hem de profesyonelliği ile herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson, 38 yaşında harikalar yaratmaya devam ediyor.

Yeni Malatyaspor maçında attığı usta işi golle takımını galibiyete taşıyan Kanadalı oyuncunun, 2013 yılındaki transferinde önemli rol oynayan yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Atiba ile ilgili Milliyet'e konuştu.

"BILIC NE DEDİYSE ÇIKTI"

Torunoğulları, "Atiba benim ilk transferimdi. O dönem yönetimin verdiği yetki ve Slaven Bilic'in ısrarıyla bu transferi gerçekleştirdik. Bilic ile konuştuğumuzda, 'Atiba benim olmazsa olmazımdır. Onu alırsak 3-4 bölgede oynatabilirim. Çok çalışkan ve çok iyi bir profesyonel' demişti. Slaven Bilic ne dediyse çıktı. Atiba niye başarılı diye sorarsanız tek bir nedeni var, çok iyi bir profesyonel ve çok iyi bir aile babası. Bence işin sırrı burada yatıyor. Ailesine çok düşkün. Düzenli bir hayatı var. Beslenmesine ve uykusuna da çok dikkat ediyor." ifadelerini kullandı.

Transferde birçok kriterleri olduğunu da aktaran Torunoğulları, "Başkan Ahmet Nur Çebi'nin talimatıyla oyuncu alırken maddi-manevi birçok konuya dikkat ediyoruz. Profesyonellik bizim en çok dikkat ettiğimiz nokta. İşte Atiba bu noktada bize çok yardımcı oluyor. Biz, gençlerin onu örnek almasını istiyoruz. Sadece gençler değil birçok oyuncu onu örnek alıyor. İyi ki böyle bir oyuncu Beşiktaş'a gelmişti." şeklinde konuştu.