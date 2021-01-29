Erdal Torunoğulları: Cenk Tosun evin oğludur

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, gündemde olan Hulk ve Cenk Tosun transferleri hakkında konuştu.

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Haber Global’a açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Hulk hakkında gelen soruya,"Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"CENK TOSUN EVİN OĞLUDUR"

Cenk transferine de değinen Torunoğulları, "Cenk Tosun, bu evin oğludur. Beşiktaş camiasının evladıdır. Önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer durumu ortada yok. Şu anda maddi durumları çözmek için uğraşıyoruz. Hulk ve Cenk Tosun transferi gündemimizde. Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.