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    Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı

    Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden istia etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2021 - 15:14
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    Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    GÖREVİ BIRAKTI

    Daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında problem olduğu öne sürülen Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden istifa etti.

    Bu kararın ardından Beşiktaş'ta nasıl bir planlama yapılacağı merakla bekleniyor.

    Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı #1

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