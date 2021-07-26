Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevini bıraktı

Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden istia etti.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GÖREVİ BIRAKTI

Daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile arasında problem olduğu öne sürülen Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden istifa etti.

Bu kararın ardından Beşiktaş'ta nasıl bir planlama yapılacağı merakla bekleniyor.