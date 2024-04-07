Erden Timur, Ali Koç'a yanıt verdi! "Hep rahat uyuyoruz" Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Süper Kupa maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa maçı oynandı.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk dakikasında Galatasaray, Mauro Icardi ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunu başlatmayan Fenerbahçe takımı, kenardaki yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci'nin de işaretiyle sahadan çekildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle hakem Volkan Bayarslan, müsabakayı tatil etti.

Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu verecek.

Bu müsabakanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, açıklamalarda bulundu.

"Kimse böyle bir maç olsun istemezdi herhalde"

Erden Timur, sözlerine şöyle başladı:

Kimse böyle bir maç olsun istemezdi herhalde. Maçın oynanması herkes için, Urfa'daki taraftarlar için iyi olurdu. Temel konu şu gerginliğin bitmesi. Gerginlik devam ederse daha farklı şeyler olmasından herkes endişe ediyor. Ne kadar şey anlatırsak anlatalım, sahada bitiyor her şey. Burada toplumdan taraflı tarafsız herkesin haksızlıkların olup olmadığını bilmesi için en önemli şey veriler. Ne haksızlık yapıldığına teker teker bakılması gerekiyor. Bunlar ortaya çıksın, biz diyoruz ki herkes bunların sonucunu baştan kabul etsin. Herkes gerçeği görsün ki, kafalardaki soru işaretleri bir an evvel kalksın.

"Bilgiyi gizleyerek herkesi manipüle edebiliriz"

Timur, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Şeffaflık böyle şeylere fayda eder. Geçenlerde hakem toplantısı sızmıştı. Önce Galatasaray'la ilgili kısım sızdı. Sonra TFF hepsini yayınladı ve görüldü. Bilgiyi gizleyerek herkesi manipüle edebiliriz. Bunu engellemek için tek çare şeffaflık olması.

"İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı"

Galatasaray AŞ Başkanvekili, TFF'nin seçim kararını değerlendirdi. Timur, Ali Koç'a da yanıt verdi:

İnsanın rahat uyuması iç huzuruna bağlı, o yüzden hep rahat uyuyoruz. Çok fazla söyleyecek şey var. Şahsıma 20'ye kadar hakaret edildi. Hiçbir defa karşılık vermedim. Karşılık versem kendi taraftarımdan çok daha olumlu şeyler alırım. Toplumun gerilmemesi için herkesin her şeyi görmesi lazım. Birçok defa TFF'yi istifaya davet ettik. Kulüpler Birliği imza toplamaya başlıyordu. Federasyon da buna karşı böyle bir açıklama yaptı. Kulüplerin gösterdiği tavır da amaç hasıl oldu. Hep doğru bir federasyon ve doğru kurullar olsun. 100'e yakın insandan oluşuyor bu listeler.

"Futbolun bir eğlence tarafı da var"

Erden Timur sosyal medya paylaşımları hakkında şu sözleri sarf etti:

Futbolun bir eğlence tarafı da var. Tabii onun dozajı düzeyi önemli. Sosyal medyada tüm yapılanmanın araştırılması gerekiyor. Diğer türlü manipülasyonlar yapılıyor ve konu bir yere gitmiyor. Herkes incelenirse zaten kim yanlış yapıyorsa ortaya çıkacaktır. Devletin bu konuda incelem başlatması lazım. Ben temiz eller başlasın dedikten sonra biliyorsunuz ki bir sürü şey oldu. Belki herkes o zaman çözmeye yönelik imzaları verse bunların hiçbirisi olmayacaktı.

"Gerginliğin azaltılması için her şey yapılmalı"

Erden Timur kupa töreni hakkında şunları dedi: