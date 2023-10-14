Erden Timur: Avrupa'da zor şartlarda rekabet ediyoruz Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, mali genel kurulda "Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımlarla çok zor şartlarda rekabet ediyoruz" dedi.

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Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongrede sahneye çıkan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Florya projesinden ne kazanırız hesabı yaptım"

Florya için hesap yaptıklarını belirten Timur, şunları dedi:

Bundan 2,5 sene önce Burak Başkan seçildiği zaman geçmiş dönem bilançolarını inceledim. İlk fark ettiğim şey çıkmaz bir durumdu. Faaliyet karı elde edemiyorsunuz, devrimsel bir karar alınmalıydı onun için de 4 5 seneye ihtiyaç vardı. Florya projesinden ne kazanırız hesabı yaptım. Emlak Konut ile yaptığınız zaman borcumuz azalmıyordur aksine 100 milyon artıyordu. Arazinin 3'te birini onlar alıyordu. Florya'da arazinin 3'te 1'i bizim. Toplam cironun 3'te 1'i bize kalıyordu. Emlak Konut'un da bir şartı vardı. Tamamen Florya'yı boşaltacaksınız diyordu. O dönem ihale yapılmıştı ama biz çıkamadığımız için ihale iptal oldu. Florya'dan çıkmamız Kemerburgaz'ın bitmesine dayalıydı. Kaynağımız var mı peki orayı yapmak için, yok! Kaynağımız var diye düşünelim, o dar kaynakla yapmaya çalışsak bile 3-4 sene sürecekti. 2 senelik faiz ve Kemerburgaz'ın inşaat maliyetini bir tarafa yazdığınızda banka borcu 1 lira bile azalmıyordu. Ben sayın başkanımıza gittim, çevremdeki insanlara anlattım Florya'yı satın almamız lazım diye ama çoğu insan güldü. İçinden veya dışından güldü. Sonra bir TSKB raporu hazırladık. Galatasaray'ın en büyük kaynağı, insanı. Müthiş çözümler ortaya çıktı. İlk raporda Florya'yı alırsak şu kadar paramız olacak diye bir rapor çıkardık.

"Transferler için tüm scout ekibine teşekkür ediyorum"

Erden Timur, sözlerine şu şekilde devam etti:

Aldığımız Hakim Ziyech, PSG ile anlaşma imzalamıştı kış transfer döneminde. Son saniyede belgeleri yetişmediği için imza atamamıştı. Transferler için tüm scout ekibine teşekkür ediyorum. Transferlere ödediğimiz ile kazandığımız arasında önemli olumlu anlamda iyi bir fark var.

"Harcamalarımızı düşürmeliyiz"

Harcamaları düşürmeleri gerektiğini ifade eden Timur, şu açıklamayı yaptı:

Harcamalarımızı düşürmeliyiz diyoruz. Kendi katma değerinle ne gelir ürettin, onun yüzde kaçını harcadın? Bu çok adil bir sorgulama. Kendi yönetimimiz için bunu soruyoruz. Biz Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya ya da çeyrek finale kalmamız gerektiğini söylüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalanların maaş bütçesinin ortalaması 290 milyon euro. Bizim kurucumuzun koyduğu hedefe gideceksek manzara bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Son 10 yılın transfer maaş ve enflasyonu %90. Bu sene ekstrem bir artış var Suudilerin de piyasaya girmesiyle. Dünyada hem harcamalar artıyor hem de futbolda enflasyon artıyor. Gelir arttığı için rekabet de artıyor."

"Çok zor şartlarda rekabet ediyoruz"

Erden Timur, zor şartlarda rekabet ettiklerini söyledi.

Avrupa'da rekabet ettiğimiz takımlarla çok zor şartlarda rekabet ediyoruz. Kur ciddi şekilde arttı. Suudilerin piyasaya girmesi, rekabet ettiğimiz takımların yayın geliri ortalaması 120-130 milyon euro. Rekabet ettiğimiz takımlar bile değil bunlar. Biz 9 milyonlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Başkanımız şahit sürekli oradan buradan telefonla sponsor bulmaya çalışıyoruz. Sponsorlukta elbette hatalarımız olacak. Kimi bulsak ikna etmeye çalışıyoruz.

Nelsson ve Boey sözleri

Transfer hakkında konuşan Timur, şu sözleri sarf etti:

Mustafa Muhammed'in parasının bir kısmı bizim dönemimizde ödendi. Sacha Boey satıldığında, inşallah hep bizle kalsın ama oradaki müthiş kar eski yönetimin başarısı. Nelsson'da da aynı şekilde. Keşke bütün yönetimler çıkıp bunu söylese.

"Normal bir lig maçından 20 milyon lira elde ediyoruz"

Erden Timur, yayın gelirleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

Newcastle United'ın yayın geliri 146 milyon euro. Avrupa'da oynamayan Everton'ın geliri 165 milyon euro. Bu takım Premier Lig'de son maçta ligde kaldı. Bizim elde ettiğimiz gelir bile birçok kalem arttırarak çok daha yükseğe gidebilir. En son Kopenhag maçında 31 milyon lira gelir elde ettik. Normal bir lig maçından 20 milyon lira elde ediyoruz.

"Bir yıl içinde toplamda 216 milyon 845 bin euro gelirimiz var"

Bir yıl içinde kazandıkları geliri açıklayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir yıl içinde toplamda 216 milyon 845 bin euro gelirimiz var. Bu kurdaki oynama sebebiyle değişebilir rakamlar. Gelirleri arttırmak dışında başka bir yol yok. Geçen sene de şampiyon takım vardı ona rağmen azdı gelir. Galatasaray'ın çok büyük potansiyeli var. Bunu değerlendirebilmek için kendi katma değerinle neler ürettin. Giderlerden hep sorumlu tutuluyorum. Ben Galatasaray'ın futboluyla ilgili bir şey yapmıyorum sadece. Son 3 aydır sponsorluklarla, kombine ve bilet işleriyle uğraşıyorum. Florya projesinin tüm proje süreciyle ilgileniyorum. Kemerburgaz'ın tüm inşaat işlerini, Ada'nın, Mecidiyeköy'ün tüm inşaat işleriyle uğraşıyorum. Bunu ben söylemek zorunda kaldığım için özür diliyorum. Bilerek söylenmediği için gücüme gidiyor. Maalesef bilerek söylenmiyor.

"Biri proje dediğinde önce kaynağı anlatması gerekiyor"

Erden Timur, açıklamalarını şu şekilde tamamladı: