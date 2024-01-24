Erden Timur: Biz bu sene şampiyon olacağız Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Hepimiz her zerremizde hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını gerçekleştiren sarı-kırmızılı takımda Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, antrenman öncesinde açıklamlarda bulundu.

"Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere"

Erden Timur, sözlerine şu şekilde başladı:

Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Hepimiz her zerremizde hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonluk meşalesi yandı bir kere.

"Taraftarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum"

Taraftarlara seslenen Timur, şunları dedi:

Tribünlere gelecek taraftarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyorum. Tüm Galatasaraylıların sosyal medyada bizleri karıştırmak isteyen, yalan haberlere itibar etmemesini rica ediyorum. Tahmini olarak %90'ı da yalan.

"Galatasaray kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur"

Galatasaray'ın temel karakterinin dayanışma olduğunu belirten Erden Timur, şu sözleri sarf etti:

Dayanışma zor zamanda olur ve dayanışma birbirine sahip çıkmaktır. Galatasaray'ın en temel karakteri bu dayanışmadır. Galatasaray kenetlendiği zaman kaldıramayacağı kupa yoktur.

"Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır"

Galatasaray'ın kenetlendikçe diğer takımların panik olduğunu belirten Timur, şu değerlendirmeyi yaptı:

Mayıs bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Başkanımızın her türlü özveriyi göstererek Galatasaray'ın başında devam etmesi herkesin temennisidir. Galatasaray'ın gündeminde seçimin 's'si bile yoktur. Mayıs ayında inşallah 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Biz kenetlendikçe herkes panik oluyor, farklı havalara bürünüyor.

"Başkanlığa aday değilim"

Erden Timur, başkanlığa aday olmadığını söyledi.

Başkanlığa aday değilim. Telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir şey olsa, insana iletişim kurar. 9 yaşında kızım sınıf başkanı oldu, öncesinde herkesle konuştu. Ben üyelerle konuşamıyorum bile. Dursun ağabeyimizin devam etmesi gerekir, çünkü devam etmesi gereken projeler var.

"Şu an görünen 1 veya 2 takviye yapabileceğimiz yönünde"

Timur, 1-2 transfer yapacaklarını belirtti.

Çok değerli ve becerikli oyuncularımız var. Belli mevkilere tabii ki transfer olabilir ama kış transfer dönemi çok kısıtlı bir zaman. Seçeneğin çok az olduğu bir dönem. Şu an görünen 1 veya 2 takviye yapabileceğimiz yönünde. İlk 11'e alternatif olabilecek seviyede ve direkt 11 için alabileceğimiz bir oyuncu bulabilirsek alacağız.

"Bir çok oyuncumuza teklifler var"

Oyunculara teklifler geldiğini söyleyen Timur, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bir çok oyuncumuza teklifler var. Bunu yaz transfer döneminde daha çok göreceğiz. Medyada eleştirilen oyuncularımıza da teklifler var. Yerini doldurmadan bir oyuncu göndermemiz, söz konusu değil. Tatmin edecek bir teklif değerlendirilecektir.

"Oyuncuların sadece maaşı değil, primleri bile ödendi"

Erden Timur, maaşların zamanında ödendiğini açıkladı.

Oyuncuların sadece maaşı değil, primleri bile ödendi. Bilerek çıkarılan haberler var. Maaş ödemelerini belgeleriyle ortaya çıkarmak mümkün zaten. Şu an sene başından bu yana olan tüm primler bile ödendi.

"3-4 tane takım istiyor"

Angelino'nun geleceğine ilişkin konuşan Timur, şunları dedi:

Angelino'nun menajerleri görüşüyor. 3-4 tane takım istiyor. Takım ismi vermem doğru olmaz. Tabii ki Leipzig'in de bu konu da düşüncesi olacaktır. Ondan sonra transfer gerçekleşebilir.

"Kaptanımız Muslera ile görüşeceğiz"

Fernando Muslera ile görüşeceklerini söyleyen Erden Timur, şu açıklamayı yaptı:

Kaptanımız Muslera ile görüşeceğiz. Galatasaray için çok önemli bir değer, efsanemiz. Futbol hayatına devam etmek istiyorsa onunla görüşüp bu konuyu aramızda çözeriz diye düşünüyorum.

"Oyuncu isimleriyle ilgili yorum yapamam"

Erden Timur, basında Galatasaray ile adları anılan Rıdvan Yılmaz ve Abdülkadir Ömür hakkındaki transfer iddialarının sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: