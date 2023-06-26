Erden Timur: Edin Dzeko, Galatasaray'a gelmek istedi

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'yla ilgili sözleri dikkat çekti.

YouTube kanalında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, Erden Timur'un sözlerini şöyle aktardı:

Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok iyi teklif yapıldı ama Avrupa'da özellikle de bizde kalmak istiyor. Bir yandan da bu iş için sponsor arıyoruz. Finansal Fair-Play elimizi kolumu bağladığı için sponsora ihtiyacımız var. Edin Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti.