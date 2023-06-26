Erden Timur: Edin Dzeko, Galatasaray'a gelmek istedi

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko'yla ilgili sözleri dikkat çekti.
YouTube kanalında konuşan gazeteci Fatih Altaylı, Erden Timur'un sözlerini şöyle aktardı:
"Dzeko, Galatasaray'ı istedi"
Icardi'ye Suudi Arabistan'dan çok iyi teklif yapıldı ama Avrupa'da özellikle de bizde kalmak istiyor. Bir yandan da bu iş için sponsor arıyoruz. Finansal Fair-Play elimizi kolumu bağladığı için sponsora ihtiyacımız var. Edin Dzeko iyi oyuncu. Dzeko önce bize geldi. Galatasaray'ı istiyordu ama biz alamazdık. Çünkü onu almak Icardi'den vazgeçmek demekti.
Erden Timur'un bu sözleri sosyal medyada tartışma başlattı. Fenerbahçe yıllık 4.2 milyon euro karşılığında Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı. 37 yaşındaki Boşnak yıldızın transferi geniş yankı uyandırdı.