Erden Timur: Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum

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Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, TV100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ersin Düzen ile Saha Dışı programında son günlerde gündeme gelen 'yapı' ile ilgili konuşan Timur, kendi söylediği 'yapı' kelimesinin bir teori olduğunu söyleyerek, "Kocaman büyük bir yapı değil. O yüzden 'klik' dedim. İçinde olmadan, duyarak kanıksadığım bir şey. Bunca yıldır söylenen bir şeydi. Dönem dönem herkese fayda eden bir şey herhalde, sırf bir tarafa hizmet etse alırlar. Bu bir teoriydi. Bir şey içinde bir yapı varsa her tarafa hizmet eder ki uzun yıllar devam edebilsin" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN DEDİĞİNİ ANLAYAMIYORUM"

Fenerbahçe'nin bahsettiği 'yapı' ile kendilerinin söylediğinin farklı olduğunu söyleyen Timur, şu sözlerle devam etti:

Benim bahsettiğim yapı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, şunun, bunun oluşturduğu yapı değil. Olası olarak hakemlik mekanizması içinde, birilerine göre eğilim gösteren, gerek atamalarda gerek kararlarda yapı olduğunu düşünüyorum. Benim söylediğim yapı ile Fenerbahçe'nin dediği aynı yapı değil. Ben Fenerbahçe'nin nasıl bir yapı dediğini anlayamıyorum. Ben dediğim yapıyı açık açık anlatıyorum.

"GALATASARAY'DA KİŞİLERİN ÖNEMİ YOK"

Galatasaray başkanlığı için de konuşan Timur, "Galatasaray’da başkan olmayı herkes ister, kim istemez ki?" derken Galatasaray'da kişilerin fazla önemli olmadığını söyleyerek şu sözlerle cümlelerini noktaladı: