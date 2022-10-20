Erden Timur: GS TV'de herkes adalet arayabilecek

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullandı. Timur, GS TV'deki özel program hakkında da konuştu.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Timur, tartışmalı pozisyonlarla ilgili olarak flaş bir çağrıda bulundu.

Erden Timur, "Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu. Tüm haksızlığa uğrayan takımlara burası açık olacak. Haksızlığa uğrayan her kulüp için birlikte mücadele etmeye varız." ifadesini kullandı.

"Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktaracağız"

Kulüp televizyonunda herkese yer verebileceklerini ifade eden Galatasaraylı yönetici, "Gelip herkes, istediğini orada konuşacak. Kasıtlı yanlışlar, gün yüzüne çıkarılacak. Konuşmakta zorluk çekenlerin konularını aktaracağız. Sadece GS TV'de değil, tüm dijital mecralarda yayınlayacağız." diye konuştu.

"Herkes için adalet"

Öz eleştiri yaptıklarını ve ayrıcalık beklemediklerini de ifade eden Timur, "Abdülkerim'in pozisyonunu söylerken, Ross'un pozisyonunu da söyledik. Buna devam edeceğiz. Hep birlikte olursak, kararlılıkla sonuç alacağız. Bu iş ancak böyle çözülür. Herkes için adalet, herkes için eşitlik. Türk futbolunun gelişmesi için başka yol yok. Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Çünkü bu savaş istediğiniz gibi sonuçlanmayacak!" diyerek sözlerini tamamladı.