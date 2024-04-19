Erden Timur: Hayallerimize bu sene de kavuşacağız

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Galatasaray Kulübü, 5 futbolcusu için imza töreni düzenledi.

Sarı-kırmızılılar, futbolcuları Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan ile sözleşme uzattı.

İmza töreninde Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da yer aldı.

"Hayallerimize bu sene de kavuşacağız"

Burada açıklamalarda bulunan Erden Timur'un sözleri şu şekilde:

Gerçekten iki yıldır herkesle birlikteyiz, çok uzun yıllar gibi geldi. Hepsiyle farklı farklı dostluk yaşıyoruz. Ben de onlarla birlikte çok şey öğreniyorum. Dışarıdan mücadele gibi gözükse bile, duygusal tarafı çok başka. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık ve amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. Allah kimsenin gönlüne boş yere tutku koymaz. O gün orada 'Misyonum sizi hayallerinize kavuşturmak. Hepimizin misyonu, birbirimizi hayallere kavuşturmak.' dedim. Geçen sene hayallerimize kavuştuk, inşallah bu sene de kavuşacağız. Aslan gibi çok güzel yürekli insanlar görüyorsunuz. İnşallah futbolcularımızın kariyeri başarılarla dolu olur. Ailelerine de teşekkür ederim.