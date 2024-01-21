Erden Timur: Hiçbir güç bize engel olamaz Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Trabzonspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından, "Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz." dedi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yle liderlik mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor'la kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada dev maçta rahat kazandı.

Sarı-Kırmızılılar; Wilfried Zaha (2), Kerem Aktürkoğlu (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle Fırtına'yı 5-1 yıktı, Fenerbahçe'yle yeniden puanlarını eşitledi. Bordo-Mavililer'in tek golü ise Enis Destan'dan geldi.

"Her koşulda birbirimize sarılacağız"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, "Birbirimize sarılacağız. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esas zor zamanda kenetlenilir. Çok güzel günlerimiz olacak. İnşallah hep birlikte, her koşulda birbirimize sarılacağız." dedi.

"Hiçbir güç bize engel olamaz"

"Bizim seçimden önce 'Tanımadan sarıldığımsın' diye bir mottomuz vardı. Taraftarımıza bunu hatırlatıyorum." diyen Erden Timur, "Biz birbirimize sarıldıkça başka hiçbir güç engel olamaz. Ne kadar herkes birleşse de, ne olursa olsun hiçbir güç bize engel olamaz. İnşallah böyle devam edecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

