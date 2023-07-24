Erden Timur: Icardi gibi 2-3 isim daha istiyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray'ın transfer sürecine ilişkin Bloomberg HT'ye konuştu.
"nsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz" diyen Erden Timur, sözlerinin devamın şunları söyledi:
Angelino'nun transfer süreci
Samimiyeti karşı taraf hissettirince ne anlatmaya çalıştığını görüyor herkes. Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, 'Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı' diye bir şey söylemiş. Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin Euro fazlasını verdik sadece. Barcelona'da yanına gittim. Değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz.
"Önemli olan doğruyu söylemek"
Önemli olan gerçekten oyuncu gelmese bile doğruyu söyleyecek misiniz? Dün bir oyuncu ile konuşurken, '5 tane ihtimal var' dedim. Söylediğim her şeyi imza etmek zorundayım. 'Kişisel olarak imza vermesem sana bir şey söylemem' dedim. Sadece aklınızla düşünürseniz tüm ömrünüze yük olur. Allah kimsenin gönlüne bu tutkuyu boşuna koymaz. Bu tutku varsa muhakkak bir şey olur. İnsanın kendi yolculuğunu sağlayan şey kendinden başka bir amaca odaklanmaktır. Gerçekten doğruyu yaparsan, ahlaklı olursan daha çok başarılı olursun. 'Ahlaklı olursan geride kalırsın' diye düşünüyorlar ama bu tam tersidir. Bu bin okul yapmaya bedeldir. Birbirimize en az güvenen toplumlardan biriyiz.