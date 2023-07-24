Erden Timur: Icardi gibi 2-3 isim daha istiyoruz Transfer süreci üzerine açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, "Icardi gibi 2-3 isim daha istiyoruz" ifadesini kullandı.

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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray'ın transfer sürecine ilişkin Bloomberg HT'ye konuştu.

"nsan hayalini paylaşmaktan bazen imtina ediyor. Duygular çerçevelendiğinde duygu olmaktan çıkıyor. Bu iş bir tutku işi. Bizim hayalimiz tekrar Avrupa şampiyonu olmak. Belki bu sene Avrupa'da final oynayıp şampiyon olacağız. O yüzden Icardi gibi 2-3 isim daha getirip takımı bambaşka bir noktaya getirmek istiyoruz" diyen Erden Timur, sözlerinin devamın şunları söyledi:

Angelino'nun transfer süreci

Samimiyeti karşı taraf hissettirince ne anlatmaya çalıştığını görüyor herkes. Angelino transferinde Leipzig'in CEO'su, 'Angelino, başka takımlardan bizim verdiğimiz maaştan çok daha yüksek teklif aldı, biz de kalmasını istiyorduk ama sanki çocukluğundan beri Galatasaray'dan teklif bekliyormuş gibi davrandı' diye bir şey söylemiş. Biz oyuncuya Leipzig'de kazandığının 150 bin Euro fazlasını verdik sadece. Barcelona'da yanına gittim. Değerli olduğunu hissetti. Doğruluğu, değerli olanı konuştuk. Bu dünyada samimi olan prim yapıyor. Bu şekilde de kaliteli insanları ikna edebiliyorsunuz.

"Önemli olan doğruyu söylemek"