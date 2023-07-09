Erden Timur: Icardi için belli bir aşama kaydettik Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Avusturya kampında konuştu. Timur, Mauro Icardi transferi hakkında, "Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, transferi büyük merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Icardi transferinde rakamların büyük olduğunu söyleyen Timur, rakamların istenilen noktaya gelmesi durumunda transferin finalize olacağını söyledi.

"Belli bir aşama kaydedildi"

Erden Timur şunları söyledi:

Belli bir aşama kaydedildi ama rakamlar çok yüksekti. PSG de yine Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda belli bir seviyeye düşmeye başladılar. Bitti diyemeyiz ama belli bir aşamaya geldi. Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.

"Kampa gelecek transfer inşallah olacak"

Erden Timur, Avusturya kampına transferlerin geleceğini söyledi.

Kampa gelecek transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa daha rahat konuşabiliriz ama piyasa geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş çünkü oyuncular Arabistan'dan teklif bekliyor. Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.

"Çok iyi bir takım kuracağımızdan emin olsunlar"

Timur, çok iyi bir takım kuracaklarını belirtti.

Mertens, Galatasaray'a geldi. Bunun sebebi Napoli'de oynamasıydı. O yüzden Juventus'a gitmedi. Tüm oyuncuların fiyatlarını kendi seviyemize indirmemiz lazım. Bu kulüpler de bizim sosyal medyamızı takip ediyor. Galatasaray'ın taraftar sayısı çok olduğu için atılan tweetler kulüpleri de etkiliyor. Kulüpler de Türkiye'de çok isteniyor siz bunu almak zorundasınız diyorlar. Bu durum normal olarak maliyeti artırıyor. Kimin bileği erken düşerse o mağlup oluyor. Baskı çok büyük. Tüm amacımız bu kampa oyuncu getirmek. Kampımız da çok erken başladı. Lig tarihinde ilk defa bu yaşanacak. Kimse transfer konusunda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımızdan emin olsunlar.

"Angelino ile bir noktaya geldik"

Angelino ve Leandro Paredes transferleri hakkında konuşan Erden Timur, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino pozisyonunun Avrupa'daki en önemli oyuncularından birisi. Böyle olması transferi zorlaştırıyor, kulübüyle anlaşmaya çalışıyoruz. Paredes de alternatiflere bakıyor. O da ona göre bir karar verecek.

"Icardi'nin gelmesi belli olmadan ikinci forveti almayacağız"

İkinci forvet transferi için Mauro Icardi'yi beklediklerini ifade eden Erden Timur şu sözleri sarf etti: