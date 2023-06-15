Erden Timur: Icardi kalmak için çabalıyor ama gelen teklifler yüksek Erden Timur, transferde adı Galatasaray ile anılan futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ajans 1905'e konuşan Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye çok ciddi teklifler var. Arabistan devleti her takıma 1'er milyar fon veriyor. Bu nedenle her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. Icardi burada oynamak için her şeyi yapıyor ama 30 milyon euro gibi bir maaş varken oyuncuyu da anlamak lazım.

"Hiçbiriyle ilgilenmedik"

Talisca henüz gelmedi gündeme. Hiç alakamız olmayan birçok oyuncu yazılıyor basında. Tsimikas, Di Maria, Becao, Dzeko, Lukaku, Wendell, Lucas Hernandez, Dybala ile hiçbir şekilde ilgilenmedik.

"Tielemans konusunda Okan Hoca espri yaptı"

Okan Hoca espri yaptı Tielemans için. Listemizde de yoktu. 300 bin kişi yorum yapmış sosyal medyada. Menajeri aradı. Bize başka bir oyuncu önerdi.

"6 transfer yapacağız"

Gidenlere bağlı olarak 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz. Gidenler olursa durum buna göre değişir. Her bir pozisyon için 5-6 ana oyuncuyu takip ediyoruz.

"Kaliteli oyuncular lazım"

Galatasaray için doğru rakamlar verilirse satılabilir diye bakıyoruz. Kaliteli ve sansasyonel oyuncular transfer etmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı geliştirmek için her şeyi düşünmemiz lazım. İyi oyuncunun ilk tercihi Türkiye değil. İlk tercihi Türkiye olsa bile oyuncu tüm opsiyonları görmek istiyor.

"Rashica için çabalıyoruz"