Erden Timur: Kurguyu başınıza yıkarız

'VAR hataları' nedeniyle sık sık hakemleri gündeme getiren Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur, Adalet konulu bir toplantı yaptı.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur "Herkes İçin Adalet" konulu bir basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılıların gündeminde TFF, MHK ve ezeli rakipleri Fenerbahçe vardı.

"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz"

Sözlerine "Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz." diyerek başlayan Timur, "Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil. Biz VAR odası diye bir odanın varlığını Kayserispor maçında öğrendik. İlk 10 haftadaki maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi! Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar. Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor." ifadelerini kullandı.





"Kurguyu başınıza yıkarız"

Timur ayrıca, "Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Bu düzen yüzünden Türk futbolu her yıl geriye gidiyor. Kendimize avantaj sağlandığında da biz çıkıp konuşacağız. Bu atamalar bariz bir sebepler yapılıyor, bu da net bir şekilde ortada. 'VAR yokmuş gibi maç yönetilsin, VAR yokmuş gibi maç izlensin' deniyor ama zaten bizim maçlarımızda VAR yok!" diyerek tartışmaları alevlendirdi.

"Psikologlarla konuştuk"

Ali Palabıyık'ın maçlarına atanmasını da eleştiren Başkan Vekili, "Rizespor - Galatasaray maçında hakemliği bitme noktasına gelen Ali Palabıyık tekrardan maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisini hepimiz biliyoruz. Bunu psikologlarla bile konuştuk. İster istemez etkilenilir." şeklinde görüş bildirdi.





"Mete Kalkavan'a nasıl soruşturma açılmaz"

Galatasaray'la maçı olan Anadolu Efes'in maçını izlemeye giden Mete Kalkavan'a soruşturma açılmadığını söyleyen Erden Timur, "Herkes, her takımı tutabilir. Ancak hakimin oyunu, önceden belli etmesi... Hakim, dava ile ilgili bir kişiyle görüşse bile o hakim reddedilir. Bir hakem, rakip takım formasını giyip, nasıl Galatasaray'a karşı olduğunu gösterebilir? Sayın Mete Kalkavan ile ilgili herhangi bir şey yapılmadı. Nasıl soruşturma açılmaz?" dedi.

"Galatasaray boyun eğmez"

Sarı-kırmızılıların haksızlığa karşı geleceğini söyleyen Galatasaray'ın iki numarası, "Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız. Hiç kimse böyle bir haksızlığa Galatasaray'ın boyun eğmesini beklemesin." ifadelerini kullandı.



