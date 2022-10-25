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    Erden Timur, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakçı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
    • 25.10.2022 - 17:47
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    Erden Timur, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı PFDK'ya sevk edildi

    Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakçı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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