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- Erden Timur, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı PFDK'ya sevk edildi
Erden Timur, Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakçı PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakçı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
- 25.10.2022 - 17:47
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle, Abdülkerim Bardakçı ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
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