Erden Timur PFDK'ya sevk edildi Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, "sportmenliğe aykırı hareket" ile "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı açıklamalarla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) soruşturma açılması için talepte bulunulduğunu duyurmuştu.

Erden Timur PFDK'ya sevk edildi

Erden Timur, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.