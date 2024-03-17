Erden Timur: Yabancı hakem her maçı yönetebilir Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalar yaptı. Timur, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için yaptığı yabancı hakem önerisini kabul ettiklerini söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne olan ve 7 golün atıldığı maçta kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kazandıkları maçın ardından konuştu.

"Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı"

Timur, sözlerine şöyle başladı:

Şampiyonluk maçı denilen tarzda bir maçtı. Penaltı kaçırdıktan sonra böyle bir geri dönüş inanılmaz. Biz bu sene inşallah şampiyon olacağız. Tüm camiada bir inanmışlık, dayanışma var. Herkes birbirine kenetlenmiş durumda. Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun.

"İmza verelim ve telefonlarımız, banka hesaplarımız incelensin ve arınalım dedik"

Erden Timur, açıklamalarına şöyle devam etti:

O günkü 3 saatlik konuşmada denilmeyen şey kalmadı. Bu camialar farklı yerlere sürükleniyor. Aylar önce söyledik. İmza verelim ve telefonlarımız, banka hesaplarımız incelensin ve arınalım dedik. Lütfen arınalım artık.

"İyi olan kazanacak"

İyi olan takımın kazanacağını belirten Timur, şunları dedi:

Bu mücadeleyi sadece şampiyon olmak için yapmıyorsun. Toplumsal bir mesaj için de yapıyorsun. Topluma buna ispat edeceğiz. Kendin kadar başkasını da düşündüğünde sonucu alıyorsun, en çok da bunun altını çiziyorum. İyi olan kazanacak.

"Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz"

Öte yandan Erden Timur, Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda anlaşmak üzere olduklarını belirtti.

Timur, şu sözleri sarf etti:

Kaptanımızla, Nando'yla anlaşmak üzereyiz. Çoğu koşulda anlaştık.

"Yabancı hakem her maçı yönetebilir"

Yabancı hakem konusu hakkında konuşan Timur, şu açıklamayı yaptı: