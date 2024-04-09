Erden Timur: Yabancı hakem istiyoruz Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, yabancı hakem istediklerini söyledi. Timur, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa'yı 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından "Yabancı hakem her maçı yönetebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ensonhaber.com

Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların 1. dakikada 1-0 öne geçtiği müsabakada sarı-lacivertliler 4. dakikada sahadan çekildi ve maç tatil edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Keşke normal bir maç olsaydı"

Timur, sözlerine şu şekilde başladı:

Keşke normal bir maç olsaydı. Bundan sonra çok az hafta kaldı, gerginliğin artmaması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Önerilerimiz var. Bir an evvel bunu düzeltmeliyiz.

"Haftada iki defa hakaret ediliyor bana"

Kendisine hakaret edildiğini ifade eden Erden Timur, şöyle konuştu:

Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerçekten ama ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Herhalde haftada iki defa hakaret ediliyor bana, hiçbir karşılık vermemeye çalışıyorum. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor demek ki ama tüm önerileri de sunuyoruz. Bu işi çözüme erdirmek lazım.

"Yabancı hakem istiyoruz"

Yabancı hakemle ilgili görüşlerini belirten Timur, şu ifadeleri kullandı:

Yabancı hakem seçelim, bu sene ve geçtiğimiz senelerin hepsi incelensin. Madem ki yabancı hakem istiyor rakibimiz, biz de zaten istiyoruz. Yabancı hakemlerin kararlarının daha adil olduğunu düşünüyorsak, o hakemlere haftalar verelim, gerçekten incelesinler ve kime ne haksızlık yapıldıysa ortaya çıksın. Belki çok fanatik insanları rahatlatamayız ama geri kalanı rahatlatırız. Hepimizin hataları oluyor, bu hataları manipülasyonla kapatmaya kalkmayalım. Biz yabancı hakeme normalde de 'hayır' demiyoruz, olsun. Ancak öyle olmasın, böyle de olsun ki geçmişi de şeffaf bir şekilde inceleyelim.

"Toplum gerilmesin diye cevap vermek istemiyorum"

"Tehdit edildiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna Timur, şu yanıtı verdi: