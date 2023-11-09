Erden Timur'dan Ali Koç'un sözlerine yanıt! Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, VAR Kayıtları hakkında "Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki. 'Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın.' dedim" ifadelerini kullandı.

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında olan 'VAR Kayıtları' krizi tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, spor yazarı Levent Tüzemen'e bir açıklama yaptı.

Erden Timur sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

Lale Orta, Ali Koç'a görüntü gönderdi' demedim ki. 'Gönderdiği söyleniyor, girişler çıkışlar araştırılsın.' dedim.

Neler yaşanmıştı?

Erden Timur katıldığı bir canlı yayında eski MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR kayıtlarını Başkan Ali Koç'a verdiğini söyleyerek, şu sözleri sarf etmişti:

Lale Orta’nın VAR görüntüsünü Ali Koç’a göndermesi. Kaydı var, nerede olduğunu da söyleyeceğim. Hukukçuyum sonuçta. Sokak dedikodusu değil. Doğruluğu teyit edilmiş bilgi. Olayın gerçekleştiği tarih 3 Şubat 2023. Lale Orta’nın MHK Başkanı olmasından 5 gün sonra. Riva’daki VAR odasına giriş çıkış kayıt altında tutuluyor. İsteyen istediği zaman girip çıkamıyor. Her girip çıkışını TFF’ye ve genel sekreterliğe ve teknolojik partnere bildirmek zorundasınız.

Ali Koç, bu açıklamalar üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu şekilde bir görüntü gönderme olayı kesinlikle yaşanmadı. Ama burada asıl konu bu yalanı nasıl bu kadar kolaylıkla dillendirebildikleri. Çünkü 'kayıt var, olayı biliyoruz' diyorlar, bu kayıt ya da görüntüler varsa Erden Timur'a kimlerden servis ediliyor. Bu servis edilme olayı varsa, bunu servis edenler bu kurguyu Erden Timur ile planlayanlar mıdır?

TFF'den de açıklama geldi

TFF ise bu iddiaya şu yanıtı verdi: