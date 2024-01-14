Erden Timur'dan basın toplantısı sözleri: Engellenmem söz konusu değil Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günkü basın toplantısına tek başına çıkmasının engellendiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

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Galatasaray’ın cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısına Erden Timur’un tek başına çıkmak istediği öne sürülmüş ancak Sarı-Kırmızılı yöneticinin engellendiği iddia edilmişti. Erden Timur söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Timur, şu ifadeleri kullandı:

Engellenme gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yazılanların tersine birlik beraberlik ve kenetlenme mesajının daha kuvvetli bir şekilde verilmesi için yönetim kurulumuzca birlikte bu karar alındı.

Basın toplantısında Özbek ve Öztürk de yer aldı

Galatasaray, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Erden Timur'un cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Daha sonra yapılan açıklamayla birlikte basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve İkinci Başkan Metin Öztürk de yer almıştı.