Erden Timur'dan çarpıcı açıklamalar

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Süper Lig'de geride kalan 30 haftayı topladığı 81 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, milli ara döneminde idmanlarını Antalya'da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar takım halinde Belek'te çalışmalarına devam ederken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Timur, sözlerine MHK Toplantısı'nı yayınlayan hesap hakkında başladı:

O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor.