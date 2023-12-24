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Erden Timur'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Hak eden biz olalım

Erden Timur'dan Fenerbahçe maçı sözleri: Hak eden biz olalım Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi öncesinde "Hak eden biz olalım. İnşallah hak eden kazansın" dedi.